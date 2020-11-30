تعرف على المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم بالإسكندرية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والورش وفق قرار وزارة التنمية المحلية، وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر القادم، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة لتحقيق الإنضباط للشارع المصري والقضاء علي الفوضي والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مواعيد الشتاء:
وقد أعلنت المحافظة عن فتح وغلق المحلات التجارية من الساعة السابعة صباحًا إلى العاشرة مساءًا، وفي أيام الأعياد والإجازات الرسمية تمتد إلى الساعة الحادية عشر مساءًا.

أما المطاعم والكافيهات والبازرات داخل المولات تكون من خمسة صباحًا إلى الساعة 12 منتصف الليل، وفي أيام الأعياد والإجازات الرسمية تمتد إلى الساعة الواحدة صباحًا.

مواعيد الصيف:
أما في شهور الصيف يبدأ فتح وغلق المحلات التجارية من الساعة السابعة صباحًا إلى الحادية عشر مساءًا، وفي أيام الأعياد والإجازات الرسمية تمتد إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

أما المطاعم والكافيهات والبازرات داخل المولات تكون من خمسة صباحًا إلى الساعة الواحدة صباحًا، وفي أيام الأعياد والإجازات الرسمية تمتد إلى الساعة الواحدة صباحًا.

ويبدأ الصيف فيوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل وينتهي الخميس الأخير في شهر سبتمبر من كل عام.

الاستثناءات:
وقد أشارت المحافظة إلى أن خدمة توصيل المنازل تعمل صيفًا وشتاءًا لمدة 24 ساعة، وتستتثى محلات البقالة والصيدليات والمخابز.
مواعيد عمل الورش والمحلات الحرفية في الكتل السكانية

في أيام الصيف تكون من الساعة السابعة صباحًا إلى الثامنة مساءًا، أما الشتاء من الساعة الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءًا.

ويستثى من ذلك الورش على الطرق ومحلات الوقود والخدمات العاجلة للمواطنين.

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