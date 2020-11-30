وزير الشباب والرياضة يكشف عن مستقبل الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه لا يوجد أي قلق بخصوص مستقبل نادي الزمالك بعد قرار إيقاف مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لوجود مخالفات مالية.


وقال صبحي عبر برنامج "الحكاية" بقناة إم بي سي مصر: "تحركنا بأرسلنا لجانة تفتيش لكافة الهيئات الرياضية والأندية والاتحادات وأثبتت وجود مخالفات مالية ولا نتهم مجلس إدارة نادي الزمالك بأي شيء".


وأضاف: "ولكن كانت هناك توصية قانونية بإحالة هذه المخالفات للنيابة العامة وإيقاف المجلس الحالي لحين البت في هذه المخالفات أو إجراء الانتخابات".


وواصل: "وتشمل اللجنة المؤقتة على هيئة من كبار رموز القضاء كما تم تشكيل لجنة حكماء بواسطة اللجنة المؤقتة بوجود الدكتور كمال درويش وفهمي عمر والدكتور محمد عامر وأحمد مصطفى".


وتابع: "تمد اللجنة المؤقتة يديها للجميع من أجل مساعدتها في إدارة أمور الزمالك في المرحلة المقبلة، وتم تشكيل لجنة للكرة تضم: أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي".


واستكمل:"هناك العديد من المهام كثيرة وهاجلة أمام اللجنة المؤقتة لإدارة الأمور في القلعة البيضاء، متمنيا لها التوفيق في مهام عملها في المرحلة المقبلة".


وزاد:"لقد ذهبت لجنة التفتيش إلى جميع الأندية، وعلى رأسهم النادي الأهلي وهيئات رياضية أخرى".


ووجه أشرف صبحي الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على البيان الصادر بشجب أي إساءات تخص أي فرد في المنظومة الرياضية وعلى رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك.

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