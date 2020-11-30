عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق





قرر مسؤولو الأهلي إنهاء تعاقد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بشكل رسمي بعد الجلسة التي جمعت سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة مع عبد الرحمن مجدي وكيل الاعب.





رحيل صالح جمعة عن الأهلي





وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد عقد جلسة خاصة مع عبد الرحمن مجدي وكيل صالح جمعة، من أجل حسم مصير الاعب داخل القلعة الحمراء بشكل رسمي.





واتفق الطرفان على فسخ تعاقد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع الشياطين الحمر ورحيله عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.





الجدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع صالح جمعة في موسم 2015 قادمًا من إنبي، حيث شارك اللاعب في 72 مباراة فقط مع المارد الأحمر سجل 12 هدفًا وصنع 13 آخرين.



