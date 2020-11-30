أرقام مهمة في انتخابات المرحلة الثانية للنواب.. اعرفها

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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لم يعد يتبقى أمام تشكيل مجلس النواب الجديد، سوى إجراء جولة الإعادة، من الانتخابات البرلمانية، فى محافظات المرحلة الثانية، التى تجرى فى الداخل على مدى يومى الإثنين والثلاثاء، 7، و8 ديسمبر، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 14 ديسمبر المقبل.

وتجرى جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية، فى 13 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أرقاما مهمة، فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، بمحافظات المرحلة الثانية.

- تجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، فى 13 محافظة.

- تجرى الانتخابات فى 70 دائرة انتخابية.

- تبدأ فترة الصمت الدعائى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة، يوم الأربعاء، 2 ديسمبر 2020.

- يتم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين فى الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية على مدى يومى الخميس، والجمعة، 3، و4 ديسمبر 2020.

- تجرى انتخابات جولة الإعادة فى الخارج، على مدى 3 أيام، السبت، والأحد، والإثنين، 5، و6، و7 ديسمبر 2020.

- تجرى انتخاب جولة الإعادة فى الداخل على مدى يومى الإثنين، والثلاثاء، 7، و8 ديسمبر 2020.

- يتم الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز، وإعلان النتيجة، ونشرها بالجريدة الرسمية، وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، فى موعد أقصاه يوم الإثنين، 14 ديسمبر 2020.

- بعد الانتهاء من جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية، يكون الناخبون قد اختاروا نوابهم من بين 2085 مرشحا بالنظام الفردى، وفقا لما يلي:

31 نائبا عن 19 دائرة، فى محافظة القاهرة.

16 نائبا، عن 6 دوائر، فى محافظة القليوبية.

21 نائبا، عن 10 دوائر، فى محافظة الدقهلية.

11 نائبا، عن 6 دوائر، فى محافظة المنوفية.

21 نائبا، عن 8 دوائر، فى محافظة الشرقية.

14 نائبا، عن 7 دوائر، فى محافظة الغربية.

10 نواب، عن 4 دوائر، فى محافظة كفر الشيخ.

5 نواب، عن 3 دوائر، فى محافظة الإسماعيلية.

نائبين اثنين، عن دائرتين، فى محافظة بورسعيد.

نائبين اثنين، عن دائرتين، فى محافظة جنوب سيناء.

نائبين اثنين، عن دائرتين، فى محافظة شمال سيناء.

4 نواب، عن دائرتين، فى محافظة دمياط.

نائبين اثنين، عن دائرة واحدة، فى محافظة السويس.

- وفيما يتعلق بنظام القوائم، فجاءت على النحو التالي:

- فازت القائمة الوطنية من أجل مصر، فى دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، بـ100 مقعد، حسمتها خلال الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية للمجلس.

- فازت القائمة الوطنية من أجل مصر، فى دائرة قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن الشرقية، بـ42 مقعدا، خلال الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية للمجلس.




تكوين المجلس

ويتكون مجلس النواب من 568 نائبا منتخبا، 284 بالنظام الفردى، و284 بنظام القوائم، على أن يتم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة، بواقع 142 مقعدا، ويعين رئيس الجمهورية 5% من أعضاء المجلس، بواقع 28 نائبا، من بينهم 7 مقاعد للمرأة، ليصبح إجمالى عدد النواب المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية بالمجلس 596 نائبا.

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