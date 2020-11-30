القوات المصرية واليونانية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً ببحر إيجه

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق بحر إيجه شمال البحر المتوسط وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب إنتهاء فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة -3" والذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الإتحادية.

ونفذت الوحدات عددًا من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعددًا من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى فى البحر المتوسط وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للإسطولين المصرى واليونانى، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالى البحار.

يذكر أن التدريب يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليونانى، والإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية واليونانية.

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