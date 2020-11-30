دياب يستعد لطرح أغنية جديدة.. تعرف على التفاصيل



تحمل الأغنية عنوان"يا دماغي" وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة، وهي أغنية دراما مقسوم.



جدير بالذكر أن دياب، يواصل عرض مسرحيته"اللوكاندة" مع باقي أبطال العمل على مسرح نجيب الريحاني، حيث يتم العرض كل خميس وجمعة وسبت من كل إسبوع.





انتهى المطرب دياب، من تسجيل أغنية جديدة خلال الأيام الماضية بإحدى الستديوهات وذلك استعدادًا لطرحها.