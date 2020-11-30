خاص - صلاح محسن يعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها اليوم ويلحق بمباراة الاتحاد السكندري





قال صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه أجرى مسحة طبية أمس الأحد مع فريقه استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري وفقًا لما ينص عليه البروتوكول الطبي الخاص بإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية.





وأضاف مهاجم الأهلي في التصريحات الخاصة بأن نتيجة المسحة الطبية بالأمس كانت تشير إلى إيجابية المسحة فيما كان يرى البعض بأنه لا بد من إعادة المسحة.





وتابع صلاح محسن بأن النادي قرر خضوعي لمسحة طبية جديدة صباح اليوم وظهرت نتيجتها منذ قليل، والحمد لله جاءت سلبية.





وأشار مهاجم الفريق الأحمر إلى أنه في الطريق إلى النادي حاليًا للالتحاق بمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا.





ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الثلاثاء على ستاد السويس الجديد في نصف نهائي كأس مصر.



