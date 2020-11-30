المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements

تفقد اليوم الاثنين الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة اسوان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان المنشاءات الرياضية بالحرم الجامعي بصحاري بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي للجامعة وحسين عبداللطيف أمين عام الجامعة.

وكما قام محافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان بوضع حجر الأساس للمنشآت الرياضية منها حمام السباحة الأولمبي ومجمع ملاعب كرة القدم الشاطئية ويضم حمام السباحة الأوليمبي مدرجات حمام السباحة وكذلك المبني الملحق به وصالات التدريب علي مساحة 2فدان لخدمة طلاب كلية التربية الرياضية والمجتمع الرياضي بأسوان.

وعبر " عطيه " عن سعادته بالتواجد داخل جامعة أسوان التي أصبحت صرح علمي رياضي ثقافي فني بمختلف تخصصاتها العلمية المتعددة والتي أصبحت جامعة أسوان مصدر فخر واعتزاز لأبناء محافظة أسوان لما حققته الجامعة من مراكز علمية وتصنيفات دولية وتشهد الجامعة طفرة في المنشاءات الرياضية لخدمة أبناءنا الطلاب الذين يمثلون قادة المستقبل.


ووجه محافظ اسوان شكره للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والنواب ومنظومة العمل بالجامعة لما بذلوه من جهد لتحقيق الحلم إلي واقع، وقدم طلاب كلية التربية الرياضية عروض رياضية في مختلف الألعاب ومنها المبارزة.

وأكد " غلاب " أنه تشهد الجامعة في جميع المجالات والمشروعات الهندسية والرياضية والزراعية والطبية طفرة غير مسبوقة لخدمة الطلاب والمجتمع الأسواني تماشيا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل علي تبني المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي وتضمنت الجولة تفقد إستاد الجامعة الرياضي شاملا المدرجات وغرف خلع الملابس للاعبين وغرف حكام وغرف علاج طبيعي وغرف ادارية علي احدث مستوي علي مساحة 4 افدنة.

وأضاف الدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي للجامعة أنه يوجد مخطط هندسي من خلال مركز الإستشاري الهندسي بعمل التصميمات والدراسات والرسومات اللائقة لتلك المشروعات تحت اشراف المركز والذي يضم نخبة من اعضاء هيئة التدريس بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وذلك لتنفيذ مجمع ملاعب جامعة أسوان الذي يضم استاد الجامعة الرياضي والعديد من الملاعب لكرة القدم الخماسية وكرةالسلة وكرةالطائرة وكرة اليد وكذلك ملاعب التنس الأرضي وملاعب الكرة الشاطئية وحمام السباحة الأولمبي المعتمد لاستضافة البطولات الدولية والإقليمية.
المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية
المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية
المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية
المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية
المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية
المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية
المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية
المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية
المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية
المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية

أخبار تهمك

عرضين أوروبيين لضم أليو بادجي من الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ ساعة

موسيماني يحسم قائمة الأهلي الجديدة مع لجنة التخطيط

منذ أقل من ساعتين

حازم إمام يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ 42 دقيقة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع صالح جمعة لفسخ عقده بالتراضي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لتنفيذ مطلب موسيماني بعد التتويج الإفريقي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أحمد بلال: مهاجم الأهلي ليس لديه فكرة عن كرة القدم

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:52 م

الأهلي يتحرك لتنفيذ مطلب موسيماني بعد التتويج الإفريقي

04:02 م

موسيماني يحسم قائمة الأهلي الجديدة مع لجنة التخطيط

03:28 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

04:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!