المحافظ ورئيس جامعة أسوان يضعان حجر الأساس للمنشآت الرياضية

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تفقد اليوم الاثنين الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة اسوان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان المنشاءات الرياضية بالحرم الجامعي بصحاري بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي للجامعة وحسين عبداللطيف أمين عام الجامعة.



وكما قام محافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان بوضع حجر الأساس للمنشآت الرياضية منها حمام السباحة الأولمبي ومجمع ملاعب كرة القدم الشاطئية ويضم حمام السباحة الأوليمبي مدرجات حمام السباحة وكذلك المبني الملحق به وصالات التدريب علي مساحة 2فدان لخدمة طلاب كلية التربية الرياضية والمجتمع الرياضي بأسوان.



وعبر " عطيه " عن سعادته بالتواجد داخل جامعة أسوان التي أصبحت صرح علمي رياضي ثقافي فني بمختلف تخصصاتها العلمية المتعددة والتي أصبحت جامعة أسوان مصدر فخر واعتزاز لأبناء محافظة أسوان لما حققته الجامعة من مراكز علمية وتصنيفات دولية وتشهد الجامعة طفرة في المنشاءات الرياضية لخدمة أبناءنا الطلاب الذين يمثلون قادة المستقبل.





ووجه محافظ اسوان شكره للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والنواب ومنظومة العمل بالجامعة لما بذلوه من جهد لتحقيق الحلم إلي واقع، وقدم طلاب كلية التربية الرياضية عروض رياضية في مختلف الألعاب ومنها المبارزة.



وأكد " غلاب " أنه تشهد الجامعة في جميع المجالات والمشروعات الهندسية والرياضية والزراعية والطبية طفرة غير مسبوقة لخدمة الطلاب والمجتمع الأسواني تماشيا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل علي تبني المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي وتضمنت الجولة تفقد إستاد الجامعة الرياضي شاملا المدرجات وغرف خلع الملابس للاعبين وغرف حكام وغرف علاج طبيعي وغرف ادارية علي احدث مستوي علي مساحة 4 افدنة.



وأضاف الدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي للجامعة أنه يوجد مخطط هندسي من خلال مركز الإستشاري الهندسي بعمل التصميمات والدراسات والرسومات اللائقة لتلك المشروعات تحت اشراف المركز والذي يضم نخبة من اعضاء هيئة التدريس بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وذلك لتنفيذ مجمع ملاعب جامعة أسوان الذي يضم استاد الجامعة الرياضي والعديد من الملاعب لكرة القدم الخماسية وكرةالسلة وكرةالطائرة وكرة اليد وكذلك ملاعب التنس الأرضي وملاعب الكرة الشاطئية وحمام السباحة الأولمبي المعتمد لاستضافة البطولات الدولية والإقليمية.