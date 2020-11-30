"الزراعة" تناشد المزارعين شراء التقاوي المعتمدة لضمان إنتاجية عالية

ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزراعين شراء التقاوي المعتمدة منها لضمان بداية جيدة للحصول على محصول وفير.





واكد دكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالوزارة أن شراء تقاوى معتمدة من منفذ مرخص للاتجار فى التقاوى من وزارة الزراعة بفاتورة بيع تقاوى صالحة للزراعة يضمن للمزارع حقه فى حالة اى شكوى من التقاوى المشتراه.





وأضاف أن هناك تعليمات للوزير بتخفيض أسعار تقاوي الوزارة وتشديد الرقابة على جميع منافذ بيع التقاوى، وتوجيهات مشددة بضرورة توعية المزارعين لشراء تقاوى معتمدة من الوزارة.