عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:06 م
علي نبوي
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قام النادي الأهلي بإرسال القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة المصري.
ولم تشمل الثلاثي «أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وفي سياق أخر توصل مسؤولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.
وعقد عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال اللاعب جسة ظهر اليوم الاثنين مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر وتم لحسم موقف اللاعب.
وتم الاتفاق خلال الجلسة على فسخ النادي لتعاقده مع صالح جمعة بالتراضي، ورحيله عن الأهلي.