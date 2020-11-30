عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

قام النادي الأهلي بإرسال القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة المصري.





ولم تشمل الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏





ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة ‏كأس مصر.‏





وفي سياق أخر توصل مسؤولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.





وعقد عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال اللاعب جسة ظهر اليوم الاثنين مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر وتم لحسم موقف اللاعب.





وتم الاتفاق خلال الجلسة على فسخ النادي لتعاقده مع صالح جمعة بالتراضي، ورحيله عن الأهلي.



