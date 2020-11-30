الأهلي يتحرك لتنفيذ مطلب موسيماني بعد التتويج الإفريقي

لا يزال يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة.









وتوج الأهلي منذ أيام بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.









وبحسب تقارير صحفية، فإن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع سيرينو خلال الفترة الحالية، وهو ما جعل أمير توفيق يكثف من المفاوضات مع نادي صن داونز خلال الأيام القليلة الماضية.









وتابعت التقارير، أن الأهلي قريب من التعاقد مع سيرينو مقابل 3 مليون دولار، بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.









ويسعى موسيماني للم الشمل مرة أخرى بينه وبين الأوروجوياني جاستون سيرينو، بعدما قاد اللاعب من قبل في فريق صن داونز.



