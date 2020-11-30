بعد أغنية"للحين عايش".. فضل شاكر يسـأل جمهوره عن لهجة أغنيته المقبلة

Advertisements

سأل الفنان فضل شاكر، جمهوره عن رأيه في لهجة أغنيته القادمة وماذا يفضلوا أي لهجة من بين المصري واللبناني والخليجي.

...

و طرح شاكر مؤخرًا عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "للحين عايش" باللون الخليجي.



وتقول كلمات أغنية للحين عايش: للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! علمني من يسوى أخونك عشانه.





"للحين عايش" من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع ومن ألحان عبد القادر هدهود فيما قام بالتوزيع الموسيقي أحمد أسدي ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام اياد النقيب.



