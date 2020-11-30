تعرف على لقاءات الرباط و الأنوار بالقسم الثالث

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أقيمت اليوم الإثنين قرعة الموسم الجديد للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي يشارك فيها فريق الرباط و الأنوار بعد الصعود عقب اعتلاء قمة مجموعته بالقسم الرابع ، والنجاح بدورة الترقي .



هذا وقد أسفرت القرعة عن ملاقاة الرباط و الأنوار لهذه الفرق خلال الدور الأول :



١- - سماد السويس - الرباط و الأنوار

٢ - الرباط و الأنوار - دمياط

٣ - بورفؤاد - الرباط و الأنوار

٤- الرباط و الأنوار - كهرباء الإسماعيلية

٥ - الشهداء - الرباط و الأنوار

٦- الرباط و الأنوار - القنطرة غرب

٧ - ابو شحاتة - الرباط و الأنوار

٨ - الرباط و الأنوار - النوبة

٩ - رأس البر - الرباط و الأنوار

١٠ - الرباط و الأنوار - أبو صوير

١١ - المطرية - الرباط و الأنوار

١٢ - الرباط و الأنوار - ميت الخولي

١٣ - غزل السويس - الرباط و الأنوار

١٤ - الرباط و الأنوار " باي "

١٥ - الرباط و الأنوار - غزل دمياط