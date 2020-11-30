تعرف على لقاءات الرباط و الأنوار بالقسم الثالث

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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أقيمت اليوم الإثنين قرعة الموسم الجديد للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي يشارك فيها فريق الرباط و الأنوار بعد الصعود عقب اعتلاء قمة مجموعته بالقسم الرابع ، والنجاح بدورة الترقي .

هذا وقد أسفرت القرعة عن ملاقاة الرباط و الأنوار لهذه الفرق خلال الدور الأول :

١- - سماد السويس - الرباط و الأنوار
٢ - الرباط و الأنوار - دمياط
٣ - بورفؤاد - الرباط و الأنوار
٤- الرباط و الأنوار - كهرباء الإسماعيلية
٥ - الشهداء - الرباط و الأنوار
٦- الرباط و الأنوار - القنطرة غرب
٧ - ابو شحاتة - الرباط و الأنوار
٨ - الرباط و الأنوار - النوبة
٩ - رأس البر - الرباط و الأنوار
١٠ - الرباط و الأنوار - أبو صوير
١١ - المطرية - الرباط و الأنوار
١٢ - الرباط و الأنوار - ميت الخولي
١٣ - غزل السويس - الرباط و الأنوار
١٤ - الرباط و الأنوار " باي "
١٥ - الرباط و الأنوار - غزل دمياط

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