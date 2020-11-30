إخلاء سبيل ٨ متهمين بإلقاء الحجارة على أتوبيس الزمالك

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قررت النيابة العامة، بشمال الجيزة إخلاء سبيل 8 أشخاص، بتهمة محاولة إلقاء الحجارة على أتوبيس الزمالك بالقرب من مقر النادي.



تداول صور تجمعات بعض جماهير النادى الأهلى بمحيط نادى الزمالك بمنطقة العجوزة بالجيزة.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد (8) أشخاص حاولوا إلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك بالقرب من النادى وتم التعامل معهم فى حينه،



وكان رفض مسئول النادى الإبلاغ أو إتخاذ ثمة إجراءات قانونية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطين.