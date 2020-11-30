الكشف عن الجهات المتورطة باغتيال العالم الإيراني فخري زادة

كشف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الاثنين، الجهات المتورطة باغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة.

وكان شمخاني، اتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، عبر استخدام عناصر من منظمة مجاهدي خلق، وفقًا لروسيا اليوم.

وفي تصريحات لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، قال فيها: "اغتيال فخري زادة تم بطرق وآليات معقدة جدا، وباستخدام أسلحة آلية، ولم يكن هناك أي شخص مهاجم في مكان الاغتيال".

وأضافشمخاني: "توصلنا إلى معلومات أولية حول مرتكبي الجريمة، ونعرف سابقا المسؤول عنها، وسجله مكشوف".

وتابع: أن "الأجهزة الأمنية الإيرانية كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال، في ذات الموقع الذي اغتيل فيه"، مشيرا إلى أنها "لم تأخذ الأمر على محمل الجد، بسبب تواتر الأنباء لديها طيلة السنوات العشرين الماضية عن مخططات لاغتياله".

وقتل محسن فخري زادة، يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".



