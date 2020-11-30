تفاصيل زيارة السفير الهندي لوكالة الفضاء المصرية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية السفير راهول كولشريشث سفير الهند بالقاهرة، السفير محمد النقلي الدكتور أسر سلامة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، الدكتورة ماهينور أحمد عطية نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيزي، اللواء عماد الدمرداش رئيس مجلس إدارة شركات الشرق والغرب،عميد مهندس محمود سمير رئيس القطاع التجاري، وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية وقام د. محمد القوصي بشرح الاقسام المختلفة بالمبنى وما تم إنجازه من أعمال وزيارة المعامل الأخرى (معمل الحمولة الفضائية ومعمل النموذج الهندسي والغرفة الحرارية ). 

وبدأ القوصي الإجتماع بالترحيب بالحضور والشكر على تلبيه الدعوة للحضور لمقر وكالة الفضاء المصرية
وقام د القوصي بتوضيح نقاط الإتصال والتعاون السابق مع الهند وما تريدة وكاله الفضاء المصرية من التعاون المشترك مع الجانب الهندي من مشاريع مشتركة وتأهيل أنظمة فرعية مصرية للأقمار الصناعية وتدريب وبناء القدرات وبعض التطبيقات الدقيقة والمتقدمة في مجال الفضاء وإستخدام تقنيه الذكاء الإصطناعي في مشروعات تكنولوجيا الفضاء. 

وعبر  القوصي عن دور التوعية في جذب الشباب بالأفكار الإبتكارية في مجالات العلوم المختلفة. 

وأكد القوصي على حرص وكاله الفضاء المصرية للتعاون مع الهند في مجال تكنولوجيا الفضاء. 

وقام السفير الهندي راهول كولشريشث بالشكر للدكتور القوصي على الدعوة لزيارة مقر وكالة الفضاء المصرية والإهتمام بتفعيل التعاون مع الهند في مجالات الفضاء والمجالات العلمية الأخرى. 

وأعرب السفير عن سعادته بما تفقدة اليوم من المعامل والمشروعات المنفذة من قبل الوكالة. 

وعبر عن إهتمامه بالتعاون في المجالات المقترحة وأنة على استعداد لعمل إتفاقيه تعاونمع وكالة الفضاء المصرية
وأكد السفير على إهتمامه الشديد ببناء القدرات فى مجالات التعاون ليس فقط في مجالات الفضاء ولكن في مجالات عدة لما لديهم من علاقة قويه بأفريقيا في مجالات عدة. 

وتحدث السفير محمد النقلي قام بالترحيب بالساده الضيوف وأعرب عن سعادتة كونه أحد المشاركين والمساهمين في هذا التعاون المثمر وأن الهدف هو جعل التدريب محور مجالات التعاون وبناءالقدرات للعاملين في مجال الفضاء. 

أعرب اللواء عماد الدمرداش عن سعادته بهذا التعاون المثمر وإن الشركة على أم الإستعداد لتنفيذ المطلوب منها لتسهيل وتفعيل التعاون بين الطرفين. 

أكد الدكتور أسر سلامة على أهم الأهداف وهي تنمية المهارات الإبتكارية للشباب وتقديم تدريب لأعضاء وكالة الفضاء المصرية بالشركات الدولية لتشجيع بناء القدرات في مجال الفضاء. 

وقام الأستاذ الدكتور محمد عراقي بشرح مفصل عن وكالة الفضاء والمشاريع التي يتم تنفيذها الأن بوكالة الفضاء المصرية. 

في ختام الزيارة اهدي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية درع وكالة الفضاء المصرية للسفير الهندي بالقاهرة راهول كولشريشت، اللواء عماد الدمرداش، الدكتور أسر سلامة. 

وتوجه القوصي بالشكر للحضور جميعا على إهتمامهم بالتعاون واستعدادهم على تحقيقها. 

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