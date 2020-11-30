عاجل.. أسعار "الذهب" تسجل تراجعات جديدة في تعاملات اليوم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الذهب في مصر من مختلف العيارات  تراجعات جديدة مع سلسلة من التراجعات تشهدها منذ الأعلان عن لقاح لفيروس كورونا .

 

وانخفض سعر جرام  الذهب في مصر  خلال تعاملات اليوم الاثنين بقيمة جنيهين،  وكان قد سجل تراجعات بقيمة جنيه واحد في الجرام خلال تعاملات الأمس الأحد.

 

 

وبهذه التراجعات  قد   وصل  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 777 جنيهًا مقابل 797 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 666 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 888 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6216 جنيهًا.

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