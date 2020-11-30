برنامج خط الخير يُحقق حلم الست سامية بعملية مياه بيضاء براديو مصر

تلقى الاعلامى دكتور عمرو الليثى اتصالاً ببرنامجه "خط الخير " على راديو مصر ، من الست سامية الصاوي عندها 58 سنة من شبرا الخيمة ارملة كان معاها ابنها الوحيد وخمس بنات جوزتهم بعد تعب وعناء اشتغلت وتعبت علشان تربيهم ومسحت سلالم وسجاجيد ، والحمد لله جوزتهم كلهم لكن ابنها مات ، وترك لها بنته اخدتها تربيها بعد ماتركتها امها واتجوزت.









الست سامية كل معاشها مبلغ 320 جنيه مش بتكفي حاجه كل أمنيتها انها تعمل عملية مية بيضا علشان تقدر تخدم حفيدتها



