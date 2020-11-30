برنامج خط الخير يُحقق حلم الست سامية بعملية مياه بيضاء براديو مصر
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:38 م
الفجر الفني
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تلقى الاعلامى دكتور عمرو الليثى اتصالاً ببرنامجه "خط الخير " على راديو مصر ، من الست سامية الصاوي عندها 58 سنة من شبرا الخيمة ارملة كان معاها ابنها الوحيد وخمس بنات جوزتهم بعد تعب وعناء اشتغلت وتعبت علشان تربيهم ومسحت سلالم وسجاجيد ، والحمد لله جوزتهم كلهم لكن ابنها مات ، وترك لها بنته اخدتها تربيها بعد ماتركتها امها واتجوزت.
الست سامية كل معاشها مبلغ 320 جنيه مش بتكفي حاجه كل أمنيتها انها تعمل عملية مية بيضا علشان تقدر تخدم حفيدتها
وتكفل الليثي باجراء عملية مياه بيضاء للست سامية مقدمة من برنامج خط الخير