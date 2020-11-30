العثور على طرد مشبوة وسط العاصمة البريطانية لندن

أفادت قناة العربية، اليوم الاثنين، في خبر عاجل لها، بأن الشرطة البريطانية أغلقت طرقًا بوسط العاصمة لندن، بعد العثور على طرد مشبوه.

وفي وقت سابق، عثرت الشرطة البريطانية، على طرد مشبوه قرب مطار مانشستر، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

وقالت الشرطة البريطانية، إن خبراء مفرقعات في طريقهم إلى المطار.

وفي سياق منفصل، أوضحت مبعوثة بريطانيا التجارية، أنها تتوقع إبرام صفقة تجارة حرة مع أستراليا في غضون أشهر من مغادرة الاتحاد الأوروبي.

واجتمعت وزيرة التجارة الدولية البريطانية "ليز تروس" مع وزير التجارة الأسترالي "سايمون برمنغهام" لوضع الأسس لصفقة تجارية ثنائية تتبع رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في اكتوبر.

ولدى سؤاله عن الإطار الزمني لمثل هذه الصفقة، صرح تروس للصحفيين "بالتأكيد سأقول شهورًا وليس سنوات".

في حين أن أستراليا استغرقت سنوات للتفاوض على 15 اتفاقية تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، كان برمنغهام حريصا على الاسراع علي ابرام اتفاق جديد مع سيد المستعمر السابق في أستراليا.

وقال برمنغهام: "إننا على استعداد تام للعمل مع المملكة المتحدة في الوقت الحالي وهم على استعداد للقيام بذلك".

تعطي بريطانيا الأولوية للتفاوض على صفقات تجارية مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. تدرس بريطانيا أيضًا الانضمام إلى الكتلة التجارية متعددة الجنسيات لشراكة عبر المحيط الهادئ.