المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل والدته
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:36 م
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالشروع في قتل والدته بالسجن المشدد 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشف قرار الاحالة قيام المتهم بلال.م بالشروع في قتل والدته سكينة على عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيضين «مقص، كذلك» وتوجه إليها بمأمنها وما إن ظفر بها حتى كال لها الضربات والطعنات في عموم جسدها 5فأحدث بها الإصابات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو نجاتها من قبل الأهالي وتداركها بالعلاج المناسب.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشف قرار الاحالة قيام المتهم بلال.م بالشروع في قتل والدته سكينة على عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيضين «مقص، كذلك» وتوجه إليها بمأمنها وما إن ظفر بها حتى كال لها الضربات والطعنات في عموم جسدها 5فأحدث بها الإصابات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو نجاتها من قبل الأهالي وتداركها بالعلاج المناسب.