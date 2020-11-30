المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل والدته

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالشروع في قتل والدته بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف قرار الاحالة قيام المتهم بلال.م بالشروع في قتل والدته سكينة على عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيضين «مقص، كذلك» وتوجه إليها بمأمنها وما إن ظفر بها حتى كال لها الضربات والطعنات في عموم جسدها 5فأحدث بها الإصابات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو نجاتها من قبل الأهالي وتداركها بالعلاج المناسب.

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