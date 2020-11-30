الأرصاد تُصدر بيانا بشأن طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الثلاثاء نهارًا





- شبورة مائية صباحًا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.





- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.





- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة وشمال الصعيد.

-أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم-بورسعيد- العريش- رفح).

-أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة).





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.





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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الجو باردًا في فترة الليل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية في السلوم ومطروح، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13

مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15

دمياط العظمى 21 والصغرى 15

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12

السويس العظمى 22 والصغرى 13

العريش العظمى 21 والصغرى 14

طابا العظمى 20 والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 3

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17

الغردقة العظمى 24 والصغرى 15

الفيوم العظمى 22 والصغرى 10