ننشر نتيجة جولة الاعادة للمرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب (صور)



وقد تنافس فيها المترشحون علي عدد 110 مقعد بالنظام الفردي قي الجهاز التنفيذي محاضر الحصر ابعددي لسائر اللجان الفرعية والعامة في انتخابات الداخل واصوات المصريين بالخارج.



ونظرت الهيئة جميع التظلمات وعددها 50 تظلم وانتهت بقراراتها الي عدم قبول بعضها شكلا ورفض البعض الاخر موضوعا.

اجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر للنظر في اعتما نتيجة انتخابات مجلس النواب عن جولة الاعادة بالمرحلة الاولي التي أجريت تخت إشراف قضائي كامل في ثلاثة عشر محافظة وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والاسكندرية والبحيرة ومطروح خارج جمهورية مصر العربية علي مدار ايام السبت والاحد والاثنين والموافقين 21 و22 و23 نوفمبر وداخل جمهورية مصر العربية علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 من الشهر ذاته.