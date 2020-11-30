بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي علي البحر المتوسط كما تتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء علي شمال الصعيد فيما يكون دافئ علي جنوب سيناء وجنوب.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومائل للبرودة علي جنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة وشمال الصعيد مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة الي متوسطه علي السواحل الشمالية من المناطق (مطروح-السلوم-الاسكندرية-بورسعيد-العريش-رفح)، وأمطار خفيفه علي مناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ-البحيرة) كما تكون الرياح معتدلة علي كافة المحافظات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف وارتفاع الموج من نصف متر الي متر وربع والرياح جنوبية غربية الي شمالية شرقيه أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، القاهرة العظمى 20درجة والصغرى 13درجة، والإسكندرية العظمى 20والصغرى 13درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 11درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

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