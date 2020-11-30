الدوري البرتغالي.. سبورتنج براجا يفوز على فارينزي ويواصل تألقه

حقق سبورتينجبراجا فوز غالي على فارينزي 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري البرتغالي ليواصل انتصاراته المتتالية في الموسم الحالي.





واستعاد جل فيسنتي وبورتيمونينسي نغمة الانتصارات في الدوري البرتغالي بفوز الأول على ريو آفي 2 / صفر والثاني على ناسيونال ماديرا 1 / صفر اليوم في نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا تعادل بوافيشتا مع بيلينيسيتش سلبيا.





ورفع سبورتنج براجا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي ليمحو تماما كبوة البداية التي تعرض فيها لهزيمتين متتاليتين.





وتجمد رصيد فارينزي عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.





وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى شهدت الدقيقة 87 هدف المباراة الوحيد بتوقيع المعتصم المصراتي.





وخدمت النيران الصديقة فريق جل فيسنتي حيث انتزع فوزا ثمينا على ضيفه ريو آفي بهدفين سجلهما فيليبي أوجوستو كارفالو سوزا لاعب ريو آفي عن طريق الخطأ في مرمى فريقع في الدقيقة 18 ولورينسي رودريجيز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.





ورفع جل فيسنتي رصيده إلى ثماني نقلط في المركز الحادي عشر بعدما حقق انتصاره الثاني فقط في المسابقة هذا الموسم وهو الأول له بعد تعادلين متتاليين ثم أربع هزائم متتالية. وتجمد رصيد ريو آفي عند عشر نقاط في المركز التاسع.





وانتزع بورتيمونينسي فوزا غاليا ومتأخرا على ناسيونال ماديرا بهدف نظيف سجله فابريسيو من ضربة جزاء في الدقيقة 89 بعد طرد خوليو سيزار لاعب ماديرا لنيله الإنذار الثاني في المباراة.





ورفع بورتيمونينسي رصيده إلى سبع نقاط حيث حقق انتصاره الثاني فقط في المسابقة هذا الموسم وهو الأول له بعد ثلاث هزائم متتالية. وتجمد رصيد ماديرا عند عشر نقاط في المركز السابع.





وتعادل بوافيشتا مع بيلينيسيتش سلبيا ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس عشر مقابل ثماني نقاط لبيلينيسيتش في المركز الثالث عشر.