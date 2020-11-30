موسيماني يحسم قائمة الأهلي الجديدة مع لجنة التخطيط

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي،  جلسة خاصة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم عدة أمور خاصة بفريق الكرة.

حيث سيتم مناقشة ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الفترة المقبلة وقيد الصفقات الجديدة التي ستشارك مع المارد الأحمر الموسم الجديد.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويحق للأهلى خوض المباريات المتبقية فى كأس مصر ثم بطولة السوبر الافريقى بالصفقات الجديدة التى تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الأهلي مع كل من المغربى بدر بانون لاعب فريق الرجاء المغربي، وطاهر محمد طاهر القادم من المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق من وادي دجلة بجانب العائدين من الإعارة ناصر ماهر، صلاح محسن، أكرم توفيق ومحمد شريف.

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