البورصة تفقد 1.9 مليار جنيه بختام ثاني جلسة في الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين، على تباين بأداء المؤشرات ، مع تراجع محدود للمؤشر الرئيسي تأثرا بتراجع التجارى الدولى لمستوى الـ 62 جنيه مع تماسك نسبي على باقى القياديات.





وخسر رأس المال السوقي حوالي 1.9 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 636.5 مليار جنيه





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.60% ليصل عند 10943.3 نقطة ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليصل عند 2040 نقطة ، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.10% ليصل عند 2983.8 نقطة .





وتم تداول أسهم نحو 241 شركة بإجمالي تداول 553.5 مليون سهم، بقيمة تداول نحو 2.4 مليار جنيه، من خلال تنفيذ نحو 51.2 ألف عملية.



