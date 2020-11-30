كليب "آيه من الجمال" لحمادة هلال يحقق مشاهدات عالية عبر"يوتيوب"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حقق فيديو كليب "آيه من الجمال"، للفنان حمادة هلال، نسبة مشاهدة، اقتربت من 170 ألف عبر "يوتيوب" خلال 48 ساعة من طرحه.


أغنية "آية من الجمال" من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، من إنتاج "لايف ستايل ستوديوز".


شوق الفنان حمادة هلال جمهوره ومحبيه لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "ايه من الجمال"؛ وجدير بالذكرأن حمادة هلال، نشر مؤخرًا صورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا:"انتظروا قريبًا إن شاء الله كليب غنوة "ايه من الجمال" إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز وسعيد جدًا بالمشاركة مع الشركة".


وتابع قوله "استنوا كليب مختلف من إخراج عادل سرحان، والغنوة من كلمات عليم والحان بينو، وتوزيع ميكس وماسترنج، هادي مسره، تسجيل صوت حمادة هلال".

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