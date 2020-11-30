هواوي تتلقي صدمة جديدة من بريطانيا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:21 م
هواوي
هواوي
وكالات
Advertisements

ضعت بريطانيا خططًا مفصلة لإلغاء شركة Huawei من شبكات 5G الخاصة بها، وحددت موعدًا نهائيًا في سبتمبر 2021 لشركات الاتصالات لوقف تركيب معدات الشركة الصينية.

 

قررت حكومة المملكة المتحدة حظر معدات 5G من Huawei خلال الصيف، وعكس مسارها بعد الضغط المتزايد من الولايات المتحدة.

 

هذا وفرضت واشنطن عقوبات على شركة Huawei، زاعمة أن الشركة يمكن أن تمكن الحكومة في بكين من التجسس على الاتصالات الحساسة. ومن جانبها، تنفي Huawei المزاعم الأميركية.

 

وفي يوليو، قال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، إن مشغلي شبكات الهاتف المحمول سيضطرون إلى التوقف عن شراء معدات Huawei اعتبارًا من نهاية عام 2020، واستبعاد معدات الشركة من بنيتهم التحتية بالكامل بحلول عام 2027.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يخطط لتدعيم هذا المركز في الموسم الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على القضية الفلسطينية عقب لقاء عباس

منذ ساعتين

بعد هازارد.. تعرف على مصابي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد بلال: مهاجم الأهلي ليس لديه فكرة عن كرة القدم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 20 ساعة

عرضين أوروبيين لضم أليو بادجي من الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- إصابة صلاح محسن بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وخسارة ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

فرنسا تدرس تعديل مشروع قانون الرقابة لاستهداف هواوى الصينية

إيطاليا تنفى نيتها حظر "هواوى" و "زد تى ايه" الصينيتين

الاتحاد الدولي للاتصالات: "اتهامات الولايات المتحدة لهواوي لا تستند إلى أدلة"

واشنطن طلبت من سيئول مرارا دعم حملتها ضد "هواوي"

فودافون البريطانية تطلق خدمة الجيل الخامس باستخدام معدات "Huawei"

"هواوي" تعقد 50 صفقة تجارية لشبكات الجيل الخامس حول العالم رغم الحظر الأمريكي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عرضين أوروبيين لضم أليو بادجي من الأهلي

03:01 م

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

01:53 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

01:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!