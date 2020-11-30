هواوي تتلقي صدمة جديدة من بريطانيا

ضعت بريطانيا خططًا مفصلة لإلغاء شركة Huawei من شبكات 5G الخاصة بها، وحددت موعدًا نهائيًا في سبتمبر 2021 لشركات الاتصالات لوقف تركيب معدات الشركة الصينية.

قررت حكومة المملكة المتحدة حظر معدات 5G من Huawei خلال الصيف، وعكس مسارها بعد الضغط المتزايد من الولايات المتحدة.

هذا وفرضت واشنطن عقوبات على شركة Huawei، زاعمة أن الشركة يمكن أن تمكن الحكومة في بكين من التجسس على الاتصالات الحساسة. ومن جانبها، تنفي Huawei المزاعم الأميركية.

وفي يوليو، قال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، إن مشغلي شبكات الهاتف المحمول سيضطرون إلى التوقف عن شراء معدات Huawei اعتبارًا من نهاية عام 2020، واستبعاد معدات الشركة من بنيتهم التحتية بالكامل بحلول عام 2027.