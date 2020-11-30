أحمد بلال: مهاجم الأهلي ليس لديه فكرة عن كرة القدم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:20 م
أحمد بلال
أحمد بلال
أمل الحلفاوي
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أوضح أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، السبب وراء عدم الدفع بمهاجم الأهلي، اليو بادجي في نهائي القرن أمام الزمالك، بدلا من مروان محسن الذي ظهر بشكل مخيب للآمال.

وأشار أحمد بلال في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، إلى أن موسيماني غير مقتنع باللاعب سواء داخل الملعب أو خارجه، خاصة بعد ما قام كاسونجو لاعب الزمالك بالتعدي عليه بالضرب عقب نهاية المباراة.

وواصل، "بادجي ليس لديه أي فكرة وطريقة لعبه لا تناسب النادي الأهلي".

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بهدفين مقابل هدف، يوم الجمعة الماضي.

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