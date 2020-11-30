طب عين شمس تنظم مؤتمرها السنوي الحادي والأربعين "أون لاين"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الدكتور. أشرف عمر عميد كلية الطب، نظمت كلية الطب مؤتمرها السنوي ال ٤١ "أون لاين"
بمشاركة ٣٠ قسمًا من أقسام الكلية، منها ١٠ أقسام أكاديمية و٢٠ قسمًا إكلينيكيًا.

وذلك تحت إشراف أد. شهيرة سمير نائب رئيس المؤتمر ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. منال حمدي السيد أستاذ طب الأطفال ومقرر المؤتمر.

استمر المؤتمر، الذي عقدت جلساته "أون لاين"، على مدار سبعة أيام، بإجمالي ١٢٦ ساعة عمل.

واستضاف ٢٥ أستاذًا وخبيرًا من دول العالم أمريكا وأوروبا وعددًا من الدول العربية.

كما حظي المؤتمر هذا العام بحضور عدد غير مسبوق بلغ ٦٩٣١ طبيب من أكثر من ٦٠ دولة.

هذا وقد تم اعتماد المؤتمر هذا العام دوليًا بعدد ٥١ ساعة من الاتحاد الأوروبي للتخصصات الطبية. 

ويتم نشر الأبحاث المقبولة في المؤتمر في عدد خاص من مجلة ال QJM الدولية.

أخبار تهمك

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع صالح جمعة لفسخ عقده بالتراضي

منذ 37 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يحسم قائمة الأهلي الجديدة مع لجنة التخطيط

منذ 43 دقيقة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وخسارة ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عرضين أوروبيين لضم أليو بادجي من الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على القضية الفلسطينية عقب لقاء عباس

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أحمد بلال: مهاجم الأهلي ليس لديه فكرة عن كرة القدم

منذ أقل من ساعة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يخطط لتدعيم هذا المركز في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ 5 دقائق

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 23 ساعة

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

موسيماني يحسم قائمة الأهلي الجديدة مع لجنة التخطيط

03:28 م

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

04:06 م

عاجل- الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع صالح جمعة لفسخ عقده بالتراضي

03:34 م

أحمد بلال: مهاجم الأهلي ليس لديه فكرة عن كرة القدم

03:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!