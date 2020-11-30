طب عين شمس تنظم مؤتمرها السنوي الحادي والأربعين "أون لاين"



وذلك تحت إشراف أد. شهيرة سمير نائب رئيس المؤتمر ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. منال حمدي السيد أستاذ طب الأطفال ومقرر المؤتمر.



استمر المؤتمر، الذي عقدت جلساته "أون لاين"، على مدار سبعة أيام، بإجمالي ١٢٦ ساعة عمل.



واستضاف ٢٥ أستاذًا وخبيرًا من دول العالم أمريكا وأوروبا وعددًا من الدول العربية.



كما حظي المؤتمر هذا العام بحضور عدد غير مسبوق بلغ ٦٩٣١ طبيب من أكثر من ٦٠ دولة.



هذا وقد تم اعتماد المؤتمر هذا العام دوليًا بعدد ٥١ ساعة من الاتحاد الأوروبي للتخصصات الطبية.



ويتم نشر الأبحاث المقبولة في المؤتمر في عدد خاص من مجلة ال QJM الدولية.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الدكتور. أشرف عمر عميد كلية الطب، نظمت كلية الطب مؤتمرها السنوي ال ٤١ "أون لاين"بمشاركة ٣٠ قسمًا من أقسام الكلية، منها ١٠ أقسام أكاديمية و٢٠ قسمًا إكلينيكيًا.