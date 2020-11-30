مقتل 15 جنديا في هجوم لحركة الشباب على قاعدة للجيش بالصومال

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الصومالية، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 15 عسكريا، جراء هجوم شنه مسلحون من حركة "الشباب" المتطرفة، على قاعدة للجيش في منطقة مدق وسط الصومال، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

 

وهاجم المقاتلون المدججون بالسلاح، قاعدة في بلدة بعدوين، يتمركز فيها أفراد الفرقة 21 للجيش الصومالي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 جنديا، واستيلاء المسلحين على عربات تابعة للجيش ومعدات أخرى.

 

وقال أحد الضباط، إن "الإرهابيين كانوا كثيرين جدا ومسلحين جيدا"، مضيفا أن القوات المتمركزة في المنطقة لم تكن على استعداد لصد هجوم من هذا النوع، وفقًا لصحيفة Somali Guardian.

 

وأوضحت الصحيفة، أن حركة "الشباب" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة سيطرتها على القاعدة في بعدوين، وما كان فيها من العربات والمعدات العسكرية، بما فيها مدافع آلية مضادة للجو عيار 23 مم.

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مقتل 15 جندي حركة الشباب الصومال

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