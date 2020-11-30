النصر السعودي يعلن تعيين حسين عبدالغني مديراً تنفيذياً خلفاً للحلافي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي النصر السعودي تعيين نجم كرة القدم حسين عبدالغني مديرا تنفيذيا لكرة القدم في النادي بعد قبول استقالة عبدالرحمن الحلافي من منصب المشرف العام على فريق كرة القدم في النادي العاصمي.

وقال نادي النصر السعودي في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إن" رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت "أصدر قرارا يقضي بتعيين نجم كرة القدم السعودية الكابتن حسين عبدالغني – لاعب المنتخب السابق ونادي النصر- مديرا تنفيذيا لكرة القدم في النادي".

يذكر أن الحلافي أعلن في وقت سابق أنه سيستقيل من منصبه بهدوء إذا ثبت له أنه يمثل المشكلة في النصر .

وخسر النصر يوم السبت أمام الهلال في نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين لهدف، كما سبق ذلك هزيمته أمام الهلال أيضًا في مسابقة الدوري، بالإضافة لخروجه من البطولة الآسيوية وخسارة لقب الدوري الموسم الماضي.

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