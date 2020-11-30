جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وخسارة ريال مدريد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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حطم برشلونة نظيره اوساسونا برباعية نظيفة، تمكن من سجلها “برايثوايت، جريزمان، كوتينيو، ميسي” في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الاحد على ملعب “الكامب نو”، ضمن الجولة 11 في الدوري الاسباني.


وتجمد رصيد حامل لقب الدوري الاسباني، ريال مدريد، في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بسبب الخسارة أمام ألافيس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، مساء اليوم السبت ضمن الجولة 11.


وعلى الجانب الآخر يتصدر ريال سوسيداد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المرتبة الثانية، وذلك بعد تعادل الفريق الباسكي مع ضيفه فياريال بهدف مقابل هدف، مساء اليوم الأحد.


فيما يلي سيعرض لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز برشلونة وخسارة ريال مدريد:-

1 – ريال سوسيداد – 24 نقطة
2 – أتلتيكو مدريد – 23 نقطة
3 – فياريال – 20 نقطة
4 – ريال مدريد – 17 نقطة
5 – إشبيلية – 16 نقطة
6 – قادش – 15 نقطة
7 – غرناطة – 14 نقطة
8 – برشلونة – 14 نقطة
9 – أتلتيك بيلباو – 13 نقطة
10 – إلتشي – 13 نقطة
11 – خيتافي – 13 نقطة
12 – دبيورتيفو ألافيس – 13 نقطة
13 – فالنسيا – 12 نقطة
14 – ريال بيتيس – 12 نقطة
15 – أوساسونا – 11 نقطة
16- إيبار – 10 نقاط
17- بلد الوليد – 10 نقاط
18- ليفانتي – 8 نقاط
19- سيلتا فيجو – 8 نقاط
20 – هويسكا – 7 نقاط

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