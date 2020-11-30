عرضين أوروبيين لضم أليو بادجي من الأهلي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى السنغالي أليو بادجي مهاجم فريق النادي الأهلي عرضين أوروبيين خلال الساعات الماضية من الدوريين الفرنسي والبولندي.


وكشف مصدر في تصريحات خاصة أن العرض الفرنسي الذي وصل بادجي من نادي أميان أحد أندية الدرجة الثانية ويلقى قبولا كبيرا لدى اللاعب لخوض التجربة.


ويضع بادجي العرض الفرنسي في المرتبة الأولى لعدة اعتبارات تتعلق باللاعب حيث سيتم فتح باب القيد في الدوري الفرنسي مطلع يناير بعد شهر من الآن.


كما أبلغ بادجي إدارة الأهلي رفضه كافة العروض المحلية التي وصلته مشددا على أنه يرغب في الرحيل أوروبيا فهو لم يترك أوروبا إلا بسبب الرغبة في النجاح والتألق مع الأهلي لكنه لم يجد ذلك ولم يحصل على الفرصة.


ومن المقرر أن يحسم مصير بادجي مع الأهلي خلال الساعات المقبلة في ظل رغبة الأحمر في قيد الوافد الجديد بدر بانون.

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