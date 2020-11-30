مساعد "أمين البحوث الإسلامية": تنمية مواهب الطلاب الوافدين ودعمهم علميًا وفنيًا رسالة سامية للأزهر الشريف

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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شارك الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني د. سعيد عامر في فعاليات حفل تكريم الفائزين في مسابقة مواهب وقدرات والذي نظمه مركز تطوير الطلاب الوافدين برئاسة د. نهلة الصعيدي، وذلك بحضور قيادات الأزهر الشريف.
وأكد خلال كلمته إن المسابقة تأتي ضمن الأنشطة العلمية والثقافية المتكاملة التي ينظمها الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب_ شيخ الأزهر للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات، لدعم المواهب التي يتميزون بها، وتنمية قدراتهم الذاتية، والحفاظ عليهم من الاستقطاب والأفكار الهدامة التى تروجها الجماعات المتطرفة.
أضاف عامر أن الطلاب الوافدين لديهم الكثير من المواهب التي تسعى قطاعات الأزهر لاكتشافها وتنميتها ومنها في مجالات: حفظ القرآن الكريم، الخطابة وفنون التواصل، الأصوات الحسنة، الشعر، الخط العربى والزخرفة الإسلامية، وغير ذلك من المجالات التي يعمل الأزهر الشريف على دعم الطلاب فيها.

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