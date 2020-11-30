القوى العاملة: تعيين 3497  شاباً.. وتحرير 318 محضراً لمنشآت مخالفة بالإسكندرية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 3497 شاباً ،  منهم  23 من ذوى القدرات  ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذي بلغ عدد المسجلين من راغبى العمل فيها 10114 شاباً ، منهم 28 من ذوى القدرات ، فضلا عن توفير 608 فرص عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 446 منشأة  "دوري وحملات" ، وأسفر عن تحرير 318 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 160 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، كما تم بحث 206 شكاوى في نفس المجال .
وأشار ياسر سعيد  مدير المديرية  - في تقريره  للوزير- عن  ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي،  إلي أن المديرية تلقت 222  شكوى جديدة، بالإضافة إلى 119 شكوي مرحلة من شهر أغسطس ، تم بحث  80 شكوي منها، وتبين أنها مستوفاة ، وتم تحرير 138 محاضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 123 شكاوى تحت البحث والدراسة .
أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 614 منشأة "دورى وحملات" ، وأسفر التفتيش عن تحرير 161 محضراً ، كما تم بحث 363 شكوى عمالية .
 وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج ترخيصان عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 9  تراخيص ، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ 12 أجنبياً ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات. 
 

 

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