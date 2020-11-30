حاتم فهمي ينتهي من تصوير أغنية جديدة كفيديو كليب.. اعرف التفاصيل





أغنية "تقيل وهادي"، من كلمات وألحان عمر الشربينى وتوزيع كريم عبد الوهاب ومن المقرر طرحها على اليوتيوب والقنوات الفضائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.





ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الأغنية حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمرو يحيى ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا ومحمد عبد السلام.





انتهى المطرب حاتم فهمى، من تصوير أغنية جديدة له تحمل عنوان "تقيل وهادى" على طريقة الفيديو كليب وذلك أمس في أحد الاستديوهات بمصر الجديدة.