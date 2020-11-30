مواصفات سيارة كيا سبورتاج Black Edition.. وموعد طرحها بالأسواق

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
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أطلقت شركة كيا الكورية موديل Black Edition من أيقونتها الجديدة سبورتاج، ويأتي الموديل الجديد باللون الأسود، مع توقيع خلفية السيارة باللون الأسود، وكذلك شبكة المبرد باللون الأسود اللامع، والتي من المقرر طرحها مطلع العام القادم.

وتتألق السيارة الجديدة باللون الأسود وهي مجهزة لحماية قاع السيارة في المقدمة والمؤخرة وإطارات الكشافات، وبالإضافة إلى ذلك هناك عناصر باللون الأسود اللامع على العتبات، مع قضبان سقف باللون الأسود، وعجلات مصنوعة من معدن خفيف باللون الأسود قياس 17 بوصة، وتتوفر السيارة في سبعة ألوان مختلفة للجسم.

ويتوفر الموديل الجديد من سبورتاج بمحرك ديزل سعة 1.6 لتر بقوة 116 أو 136 حصان، بينما يتوفر من السيارة نسخ الدفع الأمامي والدفع الرباعي، وكذلك النسخ المعتمدة على الدفع الهجين المعتدل بتقنية 48 فولت، ويوجد بالسيارة ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع تعشيقات.

وتتمتع السيارة بتجهيزات من الكشافات العاملة بتقنية LED بالكامل، والمقاعد الأمامية القابلة للضبط الكهربائي، بجانب مساعد الحفاظ على حارة السير، ونظام الملاحة قياس 8 بوصة، وتعمل أنظمة السيارة على دعم خدمة Telematic وتطبيق UVO Connect.

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