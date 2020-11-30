ملتقط سلام القس والشيخ: "الصورة رزق من عند ربنا ليا" (فيديو)

قال الطالب حسن جمال، مصور صورة تبادل رجلي دين إسلامي ومسيحي السلام الشهيرة بصورة المحبة الوطنية، إنه من مدينة الأقصر والتقط الصورة أثناء عودته من كلية التربية بجامعة أسيوط.





وأوضح "جمال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أنه يحب التقاط صور للشارع بهاتفه المحمول، سواء لحظات دينية أو أي لقطة عفوية، منوهًا بأنه بالأمس عقب عودته من الجامعة وأثناء استقلاله القطار عند وصوله لمحطة نجح حمادي وكان بالصدفة بنظر من شباك القطار فوجد شيخ قادم من اتجاه وقس قادم من الاتجاه الأخر، فقرر التقاط صورة لهم وهم بوجه بعضهم البعض، وتفاجئ بتبادلهم للسلام، معقبًا: "الصورة دي رزق من عند ربنا ليا".





وتابع، أنه عقب عودته لمنزله قام بنشر الصورة على أكبر منصة للتصوير بالموبايل، ونام، معقبًا: "نمت وصحيت لقيت الصورة انتشرت وعملت ضجة كبيرة، وفرحت ومكنتش متوقع أن ده يحصل"، مشددًا على أنه لا يعرف أيًا من رجال الدين والتقط الصورة بالصدفة، موضحًا أن نجل القس تواصل معه ووجه له شكر كبير عليها".





وبينما كان يسير راعي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الرحمانية قبلي، بنجع حمادي، على رصيف محطة سكك حديد نجع حمادي، لاستقلال القطار المتجه إلى القاهرة، تصادف مرور شيخ يرتدي الزي الأزهري، وتبادلا التحية بينهما، في الوقت نفسه التقط حسن جمال الصورة، عن طريق الصدفة، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح القمص انجيليوس، أن الصورة الملتقطة تجسد واقع المحبة الصادقة بين المصريين، وترابطهم بعيدا عن المناسبات الرسمية، التي يتم خلالها التقاط مثل هذه الصور.





وحول ملابسات الصورة، أكد «أنجليوس» أنه كان في طريقه الى القاهرة، وأثناء توجهه لصعود القطار، تصادف مرور رجل الدين الإسلامي، الذي لا يعرفه مسبقا، إلا أنه رأى في تحيته المحبة والتقدير والاحترام، فبادله المحبة والتحية.





وأشاد القمص أنجيليوس، بتفاعل المصريين مع الصورة المتداولة، موجها الشكر للطالب الذي التقطها، ومتمنيا له التوفيق في حياته العلمية والعملية.





ووجه القمص أنجليوس الشكر لرجل الدين الإسلامي، الذي شاركه الصورة، واصفا مشاركته بأنها أظهرت المحبة التي يحملها المصريين لبعضهم البعض، وأنها تقطع الطريق أمام كل من يروج لعكس ذلك.



