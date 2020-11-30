مدير مكتبة الإسكندرية: الرئيس ومعاونوه كانوا على وعى كبير بأزمة كورونا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أكد الدكتور "مصطفى الفقى"، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس ومعاونيه كانوا على وعى كبير بأزمة كورونا على عكس عاداتنا واستطاع الاقتصاد المصرى اجتياز تلك الأزمة.



وأضاف الفقى، أثناء كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن تلك الأزمة كانت تالية لإدارة الدولة للصراع القائم فى حرب أكتوبر 73 وحالة من الانضباط فى قضية صعبة وكان الله رؤوفا رحيما بمصر وجاءتها كورونا ولكن ليست بنفس درجة التوحش مثلما حدث فى الدول الأخرى وسوف نتجاوز محنة هذا الوباء الذى لا يبدو سهلا ولكنه يتمتع بدرجة من الدهاء بمهاجمة البشر وقانا الله شره، ويعتبر بمثابة حرب عالمية ثالثة بدون مدافع ودبابات ومن كان يستطيع أن يفعل هذا المنفى لدول العالم.


وانطلق صباح اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الاقتصادى "الناس والبنوك" التعافـى الاقتصادى من كوفيد 19 فى دورة انعقاده الرابعة عشر على مدار يومين، بمشاركة لفيف من قيادات القطاع المصرفى، وحضور وزيرا الهجرة والصناعة ويتناول المؤتمر فى جلساته مبادرات البنك المركزى ودور البنوك والمالية والصحة وتأثيرهم فـى التعافـى من كوفيد 19، بالإضافة إلى انتشار الرقمنة فـى ظل الكوفيد 19، والبيئة التشريعية الجديدة للرقمنة والشمول المالى، ودور الدولة والبنوك والتمويل العقارى فـى بناء المدن الجديدة، ومناقشة دور البنوك المتخصصة فـى ظل استجابتها لقرار المركزى بالتوسع فـى الأنشطة التجارية

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