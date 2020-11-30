بورفؤاد يستضيف ميت الخولي و الرباط في ضيافة السماد بالجولة الأولى للقسم الثالث
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:30 م
ايمان الجعيدي
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أسفرت قرعة الموسم الجديد للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي أقيمت اليوم الإثنين بمقر منطقة الإسماعيلية لكرة القدم عن لقاءات مهمة بالجولة الأولى والتي ستنطلق يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر .
يشارك في هذه المجموعة فرق ممثلي محافظات القناة و دمياط و فريق وحيد من محافظة الدقهلية وقد جاءت الجولة الأولى كالأتي :
أبو شحاتة / النوبة
القنطرة / رأس البر
الشهداء/ أبو صوير
كهرباء الإسماعيلية / المطرية
بورفؤاد/ ميت الخولي
دمياط / غزل السويس
سماد السويس / الرباط و الأنوار
غزل دمياط " باي "
يشارك في هذه المجموعة فرق ممثلي محافظات القناة و دمياط و فريق وحيد من محافظة الدقهلية وقد جاءت الجولة الأولى كالأتي :
أبو شحاتة / النوبة
القنطرة / رأس البر
الشهداء/ أبو صوير
كهرباء الإسماعيلية / المطرية
بورفؤاد/ ميت الخولي
دمياط / غزل السويس
سماد السويس / الرباط و الأنوار
غزل دمياط " باي "
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