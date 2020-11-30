شاهد.. تلاوة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في ذكرى رحيل والده

أحيت الإعلامية أسماء مصطفى الذكرى الثانية والثلاثين لرحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، موضحة أنه صاحب حنجرة ذهبية لم تتكرر، ولا يزال متصدرا نسب المشاهدة لتلاوة القرآن الكريم على المنصات المختلفة، رغم وفاته منذ سنوات طويلة.





من جانبه، أوضح اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن سبب استمرارية والده طوال هذه السنوات حتى بعد رحيله، يعود لإخلاصه وحبه الشديد للقرآن الكريم، مضيفا: "هذه الاستمرارية من فضل الله والإخلاص اللي كان عنده في العمل.. كان بيعمله لوجه الله وكان محب للقرآن.. عشان كده ربنا بيبارك فيه رغم مرور 32 على رحيله، رحل بجسده فقط أما صوته فيمتعنا آناء الليل وأطراف النهار".









تابع أن والده كان حريصا على تعليمه هو وإخوته جميعا القرآن الكريم منذ الصغر، حفظا وتلاوة، قائلا: "نشأنا في بيت كله قرآن ونستمع إليه دوما، كنا حريصون على أن نذهب للمناسبات الدينية معه ونشعر بسعادة وشرف أننا أبناء هذا الرجل".









في نفس السياق، رتل طارق بعضا من آيات القرآن الكريم خلال المداخلة، وبدا التشابه الواضح بين صوته وصوت والده الراحل، ليضيف أن والده كان يحب القرآن كله، لكن هناك بعض السور والآيات كان يتجلى في تلاوتها مثل سورة يوسف ومريم والرحمن وبعض قصار السور.



