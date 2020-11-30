أطلقت الحكومة المصرية رابط موقع دعم مصر من أجل معرفة كافة الخدمات الخاصة بالتموين، حيث يبحث المواطنين عن كيفية إضافة المواليد الجدد لعام 2020 على البطاقة التموينية لصرف السلع، نظرا لظروف المعيشة وغلاء السلع والأسعار.





موقع دعم مصر 2020.. شروط تسجيل المواليد الجدد:

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية ‘ن هناك مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها لسهولة إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، ومنها ما يلي:





- الشرط الأول ، أن يكون رب الأسرة من ضمن المستفيدين من بطاقات التموين.





- الشرط الثاني ، أن يكون عدد المستفيدين في بطاقة التموين لا يتجاوز ثلاثة أشخاص، وأن المولود المراد إضافته البطاقة هو الرابع، وأنه لن يتم إضافة أي مواليد جدد للبطالة التي يبلغ عدد أفرادها ٤ أفراد.





- الشرط الثالث ، أن يتقدم بطلب إضافة المولود إلكترونيا عبر موقع دعم مصر.





اتبع هذه الخطوات لسهولة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين 2020، حيث يتم إضافة المواليد الجدد بشكل إلكتروني، دون حاجة للذهاب إلى مكاتب بريد أو تموين تابع له صاحب الباقة، زمن الخطوات ما يلي:





- الضغط على أيقونة إضافة مواليد جدد

- أكتب أسمك كاملا، واسم البقال التمويني التابع له.

- أدخل رقم البطاقة التموينية، ورقمك القومى.