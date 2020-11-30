مصدر: الأهلي لا يمانع في رحيل صالح جمعة عن طريق البيع أو فسخ تعاقده بالتراضي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:15 م
صالح جمعة
صالح جمعة
علي نبوي
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يعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة اليوم مع صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ووكيله عبد الرحمن مجدي لبحث طريقة رحيل اللاعب عن النادي الأحمر.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن الجلسة التي ستعقد اليوم بين اللاعب ووكيله سيتم خلالها تحديد طريقة رحيل اللاعب.

وأضاف المصدر بأن الأهلي يرحب برحيل اللاعب حال تلقيه أي عرض في الفترة الحالية من أي نادي.

وتابع المصدر بأن مسؤولو الأهلي لا يمانعوا أيضا فسخ عقد اللاعب بالتراضي في ظل عدم الحاجة إلى خدماته.

ولم يشارك صالح جمعة في الكثير من المباريات هذا الموسم، حيث رحب بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي برحيل اللاعب.

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