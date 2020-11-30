تعرف علي مواجهات الاسبوع الاول للمجموعة الأولى بالقسم الثالث

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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أجريت ظهر اليوم الاثنين، مراسم قرعة منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، والتي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

شهدت مراسم القرعة، حضور مندوبي الأندية المشاركة بالمجموعة والبالغ عددهم 12 فريق.

وأسفرت قرعة مواجهات الجولة الأولي للمسابقة، والمقرر انطلاقها يوم السبت 12 ديسمبر الجاري، عن6 مواجهات من العيار الثقيل.


الزهراء × ادفو
ابو الريش × المدينه
الأقصر × الهلال
شبان إسنا × دراو
التعدين × التحرير
قوص × وادي النيل

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