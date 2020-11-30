نادي 6 أكتوبر يضم حارس مرمى شرم الشيخ لمدة موسمين

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
Advertisements
نجح مسئولو نادى 6 أكتوبر بمحافظة سيناء في التعاقد مع اللاعب أحمد محمد الشهير بـ " مودة " حارس مرمى فريق شرم الشيخ السابق، في إطار استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لخوض منافسات دوري القسم الثالث موسم 2020-2021.

ووقّع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي 6 أكتوبر ، لمدة موسمين بحضور مسئولي مجلس الإدارة والمدير الإداري للفريق.

ويعد أحمد محمد، أحد الحراس الموهوبين، وكانت بداية نشأته بنادي سماد السويس ثم انتقل إلى فريق مركز شباب المدينة ومنه الي نادي عزبة النخل، و نادي شرم الشيخ، وأخيرًا نادي 6 أكتوبر بالعريش بدوري القسم الثالث.

ويذكر أن نادى 6 أكتوبر انهى الموسم المنقضى في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

أخبار تهمك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

استمرار إيجابية مسحة كورونا لرباعي الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على القضية الفلسطينية عقب لقاء عباس

منذ ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- إصابة صلاح محسن بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد هازارد.. تعرف على مصابي ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

01:53 م

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على القضية الفلسطينية عقب لقاء عباس

01:38 م

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

01:12 م

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!