غادة عبدالرازق تستعد للسباق الرمضانى.. التفاصيل كاملة





تحضر حاليا غادة عبد الرازق لمسلسلها الرمضاني الجديد لحم غزال من خلال جلسات عمل متواصلة مع كاتب العمل والمخرج استعدادا لبدأ التصوير الأيام القادمة.









وقد استقرت على اسم العمل التى ستخوض به السباق الرمضاني هذا العام وهو "لحم غزال"، من انتاج شوكة الصباح للإنتاج الفنى وسيعرض على مجموعة قنوات أم بى سى.









جديد بالذكر ان لحم غزال هو التعاون الثانى بينها وبين السينارست اياد ابراهيم فقد قدما العام الماضي سلطانة المعز، لحم غزال من اخراج محمد اسامة.



