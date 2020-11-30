أحمد بلال: تطبيل الزملكاوية لمصطفى محمد سيهدمه

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، على أداء مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، في مباراة نهائي القرن.

وأكد أن مصطفى محمد لم يظهر بالشكل الأمثل في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، الذي انتهى بتتويج الأحمر بطلا بثنائية مقابل هدف.

وأشار أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، إلى أن مصطفى محمد يحتاج لكثير من العمل خارج منطقة الجزاء.

وتابع: " اتعجب من الاشخاص الذين هاجموا حسام البدري بعدما قال إن مصطفى يحتاج لكثير من العمل".

وأكد : " مصطفى محمد ليس كريستيانو رونالدو ومن الطبيعي أن يتم اننقاده والتطبيل هيخلص عليه".

أخبار تهمك

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على القضية الفلسطينية عقب لقاء عباس

منذ ساعة

بعد هازارد.. تعرف على مصابي ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إصابة صلاح محسن بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

استمرار إيجابية مسحة كورونا لرباعي الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

01:53 م

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على القضية الفلسطينية عقب لقاء عباس

01:38 م

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

01:12 م

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!