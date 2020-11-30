بيراميدز يواجه أهلي بني غازي وديا الخميس

اتفق الجهاز الإداري بنادي بيراميدز على خوض فريق الكرة لمباراة ودية ثالثة في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد ومباريات الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية.





وتقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام نادي أهلي بني غازي الليبي على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في الخامسة مساء.





وسبق لبيراميدز أن خاض مباراتين وديتين أمام البنك الأهلي وفاز بهدفين دون مقابل، وسموحة وحقق الفوز كذلك بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.





يذكر أن بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري في بداية مشواره بالدوري الممتاز، كما ينتظر مواجهة الفائز من هورسييد بطل الصومال والاتحاد الليبي في دور ال٣٢ الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية.



