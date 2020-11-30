أحمد الشيخ يقترب من الرحيل عن الأهلي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي اقترب كثيرا من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه تلقى عدة عروض داخل وخارج مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الشيخ قد يتم الاعلان رحيله عن الأهلي خلال ساعات، وكذلك آليو بادجي الذي تلقى أكثر من عرض خارجي".

وأضاف: "هناك جلسة بين صالح جمعة ومدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ، لحسم مصيره تماما، خاصة أنه لا يشارك بصفة أساسية، ومن الممكن ان يكون هناك اتجاه لإعارته، ولازال الموقف معلق حتى الآن".

وتابع: "الأهلي سيرفع اسماء محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة وسيتم قيدهم في القائمة الشتوية".

وواصل: "سيتم قيد 33 لاعبا في القائمة الافريقية، كما سيتم قيد 3 لاعبين من فريق الشباب والذين يلعبون مع منتخب مصر للشباب، وهم عربي بدر وأحمد نبيل كوكا وعبدالرحمن أشرف "كوكا"، وهم لاعبين جيدين ولهم مستقبل كبير".

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